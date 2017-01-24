Алтайский край «потерял» несколько тысяч избирателей с последних выборов

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 10:45

Алтайский край «потерял» несколько тысяч избирателей с последних выборов

Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов

Численность избирателей за последние полгода сократилась на четыре тысячи человек, за пять лет — на 77 тысяч

Численность избирателей в Алтайском крае постоянно снижается. Это подтверждает очередной срез краевой избирательной комиссии.

1 млн 877 тысяч 163 человека — столько избирателей в Алтайском крае зафиксировала избирательная комиссия региона по состоянию на 1 января 2017-го. Еще полгода назад, 1 июля 2016 года, было зафиксировано почти на четыре тысячи человек больше.

Подобную статистику (численность населения старше 18 лет) избирком представляет каждые полгода. С каждым разом избирателей становится все меньше. Это наглядно видно по графику ИА «Амител» .

График изменения численности избирателей в Алтайском крае за последние пять лет в млн человек

Но вернемся к статистике на начало 2017 года. Самым многочисленным районом города по этому признаку всегда становится растущий Индустриальный район Барнаула. Сегодня там живет чуть более 163 тысяч избирателей. В Ленинском районе зарегистрировано 108,5 тысячи избирателей, в Железнодорожном — 77,9 тысячи, Центральном — 96,4 тысячи, Октябрьском — 68,8 тысячи.

Среди городов больше всего избирателей живет в Бийске (168 тысяч человек, достигших 18-летнего возраста), меньше всего в Белокурихе (12 тысяч человек). Самые густонаселенные избирателями районы края – Каменский (41 тысяча человек), Первомайский (40 тысяч), Тальменский (35 тысяч).

До следующих больших выборов — в сентябре 2017 года — избирком еще раз пересчитает численность избирателей.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 10:45
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