Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина

Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 17:46

Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина

Алтайский УФСИН отказался раскрывать местонахождение Ильдара Дадина

По информации СМИ активист прибудет в новую колонию в ближайшие сутки

УФСИН по Алтайскому краю отказалось комментировать информацию о переводе Ильдара Дадина в одну из колоний региона. Ведомство официально ответило на запрос супруги Дадина Анастасии Зотововой. Копия запроса размещена на ее персональной страничке в твиттере.

«Согласно действующего законодательства, УФСИН России по Алтайскому краю, информацию о местонахождении осужденных не предоставляет. Уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору), не позднее 10 дней со дня его прибытия», — говорится в ответе ведомства.

Документ подписал начальник краевого управления ФСИН Валерий Усачев. По мнению некоторых правозащитников, именно в этом регионе сейчас находится Дадин. Впрочем, эти данные пока не подтверждены.

Как пишет «Эхо Москвы», в телефонной беседе с женой Ильдара Дадина Анастасией Зотовой замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что в течение двух дней он прибудет в новую колонию и даст знать о своем местоположении родственникам.

Отметим, что гражданский активист Ильдар Дадин осужден за неоднократное участие в несанкционированных акциях, в том числе в поддержку «узников Болотной».

 

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Александр
Автор: Александр Январь 5, 2017 17:46
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