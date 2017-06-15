Алтайское отделение ЛДПР 12 июня проведет флеш-моб об ответственности в ЖКХ

Александр
Автор: Александр Июнь 15, 2017 11:45

Алтайское отделение ЛДПР 12 июня проведет флеш-моб об ответственности в ЖКХ

Алтайское отделение ЛДПР 12 июня проведет флеш-моб об ответственности в ЖКХ

Флеш-моб называется «Погоня Ответственности за управляющими компаниями Барнаула»

Алтайское отделение ЛДПР в понедельник, 12 июня, проведет флеш-моб «Погоня Ответственности за управляющими компаниями Барнаула». Об этом сообщает пресс-служба партии.

В местном отделении ЛДПР сообщают, что в 12.00 группа, состоящая из восьми  импровизированных управляющих компаний города,  побежит от фонтана у ТЦ «Россия» до Речного вокзала.

Как рассказал лидер алтайских либерал-демократов Дмитрий Ворсин, эта идея появилась после того, как местные жители завалили их письмами с жалобами на свои управляющие компании.

«Мы выбрали несколько управляющих компаний, на которые  поступило наибольшее количество плохих отзывов.  За ними побежит человек, символизирующий ответственность управляющих компаний  перед горожанами»,- отметил Ворсин.

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Александр
Автор: Александр Июнь 15, 2017 11:45
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