Алтайское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 05:45

Алтайское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы

Алтайское "Яблоко" выдвинуло кандидатов на выборы

Партия нашла, кого выдвинуть в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби

Алтайское отделение партии «Яблоко» определилось с кандидатами на муниципальные выборы в регионе. На выборы в Барнаульскую городскую думу планирует направить 50 кандидатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Итак, на выборы в гордуму Барнаула «Яблоко» планирует выдвинуть 50 кандидатов. Возглавляют общегородской список лидер регионального отделения Александр Гончаренко и действующий депутат БГД, глава регионального отделения «Парнаса» Геннадий Шейда.

Также в списке заслуженный тренер РФ Игорь Вотяков, оппозиционный политик Сергей Мамаев, бывший замглавы администрации Центрального района Барнаула Юрий Суралев, заведующий научно-производственной лабораторией пищевого машиностроения в Алтайском государственном техническом университете Александр Кондров, экс-главный редактор журнала «Я покупаю. Барнаул» Елена Косса, активисты Виктор Рау, Татьяна Козицына и Владимир Овчинников, предприниматели Владимир Лаврушенко, Сергей Затепякин, Александр Дягилев, Андрей Дворников, Екатерина Лисютина, Олег Иванов, арбитражный управляющий Марина Сенибокова, член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Вячеслав Филиппов и другие.

В думу Бийска «яблочники» выдвинули четыре человека по одномандатным округам: активист Сергей Горр, начальник отдела ООО АПЦ Кирилл Ануфриев, руководитель отдела продаж ООО «Универснаб» Елена Баркова и директор ООО «Управляющая компания «Теплый Дом».

Также «Яблоко» планирует идти на выборы в Рубцовске, Камне-на-Оби (повторные выборы в горсовет) и Переясловском сельсовете Топчихинского района.

О кандидатах от других партий читайте здесь:

Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от «Единой России». Полный список

Кто пойдет на выборы в Барнаульскую городскую думу от ЛДПР?

«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в гордуму Барнаула

Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму

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Автор: Александр Июль 21, 2017 05:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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