Алтайское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы
Партия нашла, кого выдвинуть в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби
Алтайское отделение партии «Яблоко» определилось с кандидатами на муниципальные выборы в регионе. На выборы в Барнаульскую городскую думу планирует направить 50 кандидатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Итак, на выборы в гордуму Барнаула «Яблоко» планирует выдвинуть 50 кандидатов. Возглавляют общегородской список лидер регионального отделения Александр Гончаренко и действующий депутат БГД, глава регионального отделения «Парнаса» Геннадий Шейда.
Также в списке заслуженный тренер РФ Игорь Вотяков, оппозиционный политик Сергей Мамаев, бывший замглавы администрации Центрального района Барнаула Юрий Суралев, заведующий научно-производственной лабораторией пищевого машиностроения в Алтайском государственном техническом университете Александр Кондров, экс-главный редактор журнала «Я покупаю. Барнаул» Елена Косса, активисты Виктор Рау, Татьяна Козицына и Владимир Овчинников, предприниматели Владимир Лаврушенко, Сергей Затепякин, Александр Дягилев, Андрей Дворников, Екатерина Лисютина, Олег Иванов, арбитражный управляющий Марина Сенибокова, член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Вячеслав Филиппов и другие.
В думу Бийска «яблочники» выдвинули четыре человека по одномандатным округам: активист Сергей Горр, начальник отдела ООО АПЦ Кирилл Ануфриев, руководитель отдела продаж ООО «Универснаб» Елена Баркова и директор ООО «Управляющая компания «Теплый Дом».
Также «Яблоко» планирует идти на выборы в Рубцовске, Камне-на-Оби (повторные выборы в горсовет) и Переясловском сельсовете Топчихинского района.
О кандидатах от других партий читайте здесь:
Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от «Единой России». Полный список
Кто пойдет на выборы в Барнаульскую городскую думу от ЛДПР?
«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в гордуму Барнаула
Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму
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