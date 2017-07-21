Алтайское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы

Партия нашла, кого выдвинуть в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби

Алтайское отделение партии «Яблоко» определилось с кандидатами на муниципальные выборы в регионе. На выборы в Барнаульскую городскую думу планирует направить 50 кандидатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Итак, на выборы в гордуму Барнаула «Яблоко» планирует выдвинуть 50 кандидатов. Возглавляют общегородской список лидер регионального отделения Александр Гончаренко и действующий депутат БГД, глава регионального отделения «Парнаса» Геннадий Шейда.

Также в списке заслуженный тренер РФ Игорь Вотяков, оппозиционный политик Сергей Мамаев, бывший замглавы администрации Центрального района Барнаула Юрий Суралев, заведующий научно-производственной лабораторией пищевого машиностроения в Алтайском государственном техническом университете Александр Кондров, экс-главный редактор журнала «Я покупаю. Барнаул» Елена Косса, активисты Виктор Рау, Татьяна Козицына и Владимир Овчинников, предприниматели Владимир Лаврушенко, Сергей Затепякин, Александр Дягилев, Андрей Дворников, Екатерина Лисютина, Олег Иванов, арбитражный управляющий Марина Сенибокова, член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Вячеслав Филиппов и другие.

В думу Бийска «яблочники» выдвинули четыре человека по одномандатным округам: активист Сергей Горр, начальник отдела ООО АПЦ Кирилл Ануфриев, руководитель отдела продаж ООО «Универснаб» Елена Баркова и директор ООО «Управляющая компания «Теплый Дом».

Также «Яблоко» планирует идти на выборы в Рубцовске, Камне-на-Оби (повторные выборы в горсовет) и Переясловском сельсовете Топчихинского района.

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