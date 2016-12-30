Америка подтвердила, что высылает из страны 35 российских дипломатов

Эти дипломаты объявлены персонами нон грата
Госдепартамент США официально подтвердил информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Как сообщает издание, эти люди объявлены в Америке персонами нон грата. В США считают, что их действия не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.
Также стало известно, что российским дипломатам закрыли доступ в два дипломатических комплекса на территории Америки, которыми владеет Российская Федерация.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не спешит обращаться к Бараку Обаме в связи с последними событиями.
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