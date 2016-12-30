Америка подтвердила, что высылает из страны 35 российских дипломатов

Эти дипломаты объявлены персонами нон грата

Госдепартамент США официально подтвердил информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, эти люди объявлены в Америке персонами нон грата. В США считают, что их действия не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

Также стало известно, что российским дипломатам закрыли доступ в два дипломатических комплекса на территории Америки, которыми владеет Российская Федерация.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не спешит обращаться к Бараку Обаме в связи с последними событиями.