Америка с трехдневным опозданием поздравила граждан РФ с Днем России

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 17:45

Америка с трехдневным опозданием поздравила граждан РФ с Днем России

Америка с трехдневным опозданием поздравила граждан РФ с Днем России

Сообщение было опубликовано на сайте Госдепартамента США

Поздравление с Днем России появилось на сайте Госдепартамента США от имени главы ведомства Рекса Тиллерсона с трехдневным опозданием, сообщают «Известия».

«От имени президента (США) Трампа и американского народа я поздравляю всех жителей РФ с Днем России», — сказано в сообщении.

Также в поздравительном обращении подчеркивается, что отношения Америки и России начались с первых дней существования США. Также в сообщении сказано, что сегодня РФ и США разделяют обязанности «по поддержанию международного мира и стабильности и по взаимодействию по вопросам глобальной важности».

Отметим, что День России празднуют 12 июня.

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Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 17:45
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