Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 19:46

Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа

Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа

В прокураторе поясняют, что фонд нельзя закрыть потому что он находится под следствием

Представитель прокуратуры Нью-Йорка заявил, что благотворительный фонд Дональда Трампа нельзя закрыть. Основанием для этого является тот факт, что фонд находится под следствием, пишет «РБК».

В прокуратуре отмечают, что пока идет расследование фонд ликвидировать нельзя. Отметим, избранный президент США Дональд Трамп объявил о роспуске своего благотворительного фонда в воскресенье, 25 декабря. Он объяснил свое решение желанием  избежать конфликта интересов. При этом Трамп не обозначил конкретных сроков закрытия фонда, однако поручил своему адвокату предпринять все меры для реализации этого решения.

Дело в отношении фонда Трампа было заведено еще осенью. Позже в прокуратуре потребовали от фонда прекратить принимать пожертвования, заявив, что фонд нарушил закон, согласно которому некоммерческие организации должны быть зарегистрированы в администрации штата.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 19:46
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    Саша

    Вы супер

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