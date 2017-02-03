Американская сеть Nordstrom перестанет продавать обувь бренда Иванки Трамп

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 15:45

Американская сеть Nordstrom перестанет продавать обувь бренда Иванки Трамп

Американская сеть Nordstrom перестанет продавать обувь бренда Иванки Трамп

В сети уверяют, что такое решение связано с низким спросом на эту продукцию

Американская сеть универмагов Nordstrom заявила, что больше не будет продавать в своих магазинах одежду и обувь бренда Иванки Трамп. Об этом пишут «Ведомости».

В сети объясняют такое решение тем, что эти вещи плохо продаются. По словам руководителя сети, на бренд дочери президента низкий спрос. В сети отметили, что те товары, которые уже есть в магазинах, они продадут, а новые закупать в нынешнем сезоне не будут.

Между тем СМИ пишут, что уже несколько недель идет кампания, призывающая не работать с фирмами президента или его родственников.

Известно, что в конце прошлого года в ассортименте  сети был 71 товар фирмы дочери, а сейчас четыре бренда – и те продают со скидкой.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии