Американский конгресс хочет запретить Трампу доступ к ядерной кнопке

Авторов законопроекта волнует, что сейчас американский президент «наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент»

Законопроект, который запрещает президенту США первым применять ядерное оружие против других стран, внесли во вторник в американский конгресс. Авторами инициативы являются члены Демократической партии – сенатор Эдвард Марки (штат Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (штат Калифорния), пишет ТАСС.

В их совместном заявлении отмечается, что законопроект предусматривает введение запрета для главы государства на нанесение первого ядерного удара без объявления войны конгрессом. Законодатели считают, что эта проблема стала актуальнее после того, как лидером страны стал Дональд Трамп, «наделенный полномочиями начать ядерную войну в любой момент».

Сенатор Марки напоминает, что ранее новый хозяин Белого дома предлагал рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по террористам. По мнению политика, при возникновении кризиса с другой страной, которая также обладает ядерным арсеналом, подобная политика сильно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации.

Агентство добавляет, что Марки и Лью уже вносили подобный законопроект в сентябре минувшего года, однако его так и не рассмотрели до завершения работы прошлого созыва конгресса.