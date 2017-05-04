Американский министр назвал «развлечением после ужина» удар по Сирии

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 20:45

Американский министр назвал «развлечением после ужина» удар по Сирии

Американский министр назвал "развлечением после ужина" удар по Сирии

Это заявление Уилбур Росс сделал на ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии

Министр торговли США Уилбур Росс на ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute  охарактеризовал ракетный удар по Сирии, который был совершен 7 апреля, как «развлечение». Об этом пишет РИА Новости.

«Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина», — сказал американский чиновник.

Между тем глава американского государства рассказал, что  решение об ударе по Сирии было «очень трудным».

Напомним, удар по Сирии нанесли американские военные в ночь на 7 апреля. Трамп объяснил свое решение инцидентом, произошедшим с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон бездоказательно возлагает на Дамаск.

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Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 20:45
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