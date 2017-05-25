Американский сенатор Маккейн оскорбил Путина и Лаврова

Александр
Автор: Александр Май 25, 2017 23:45

Американский сенатор Маккейн оскорбил Путина и Лаврова

Американский сенатор Маккейн оскорбил Путина и Лаврова

Американский сенатор считает, что главе МИД России «нечего делать в Овальном кабинете»

Сенатор США Джон Маккейн в очередной раз позволил себе оскорбительные слова в отношении президента России Владимира Путина, а также главы МИД России Сергея Лаврова, пишет РИА Новости.

Как сообщается, оскорбительные заявления были сделаны на передаче Fox News Sunday в тот момент, когда Маккейн говорил о недавней встрече Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне. Сенатор заявил, что российскому министру «нечего делать в Овальном кабинете». Также он назвал Лаврова «марионеткой бандита и убийцы» и «пропагандистом и приспешником» президента России.

Владимира Путина он  обвинил в том, что президент «применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо».

Отметим, что сенатор и раньше позволял себе высказывать оскорбительные слова в отношении российских чиновников. Также он является приверженцем идеи об очередных санкциях против Москвы из-за ее «вмешательства» в выборы в США.

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Александр
Автор: Александр Май 25, 2017 23:45
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