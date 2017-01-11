Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 13:45

Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края

Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края

Чиновник написал заявление об увольнении еще в прошлом году

Экс-заместитель начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Андрей Геттих не перешел на работу в профильное региональное министерство после 1 января.

Чиновник подал заявление об увольнении еще до нового года и покинул ведомство по собственному желанию.

Ранее, как сообщал портал Amic.ru, должность руководителя Главстроя покинул Станислав Набоко.

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Между тем накануне журналисты региональных СМИ встретились с министром строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Иваном Гилевым.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 13:45
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