Арсений Яценюк вылетел в США на встречу с Обамой и администрацией Трампа

Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 17:45

Арсений Яценюк вылетел в США на встречу с Обамой и администрацией Трампа

Арсений Яценюк вылетел в США на встречу с Обамой и администрацией Трампа

Рабочие визиты экс-премьера Украины запланированы на 15-19 мая

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк вылетел в США, где с 15 по 19 мая намерен провести встречи с бывшим президентом этой страны Бараком Обамой и администрацией нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, лидер украинской политической партии «Народный Фронт» также намерен посетить Канаду. Во время своего визита Яценюк планирует обсудить «три ключевых проблематики – противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины».

Также Яценюк намерен выступить перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в Вашингтоне.

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Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 17:45
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    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

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  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

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  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

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  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

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