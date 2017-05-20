Арсений Яценюк вылетел в США на встречу с Обамой и администрацией Трампа

Рабочие визиты экс-премьера Украины запланированы на 15-19 мая
Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк вылетел в США, где с 15 по 19 мая намерен провести встречи с бывшим президентом этой страны Бараком Обамой и администрацией нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
Как сообщает издание, лидер украинской политической партии «Народный Фронт» также намерен посетить Канаду. Во время своего визита Яценюк планирует обсудить «три ключевых проблематики – противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины».
Также Яценюк намерен выступить перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в Вашингтоне.
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Виктория
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андрей
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Селивёрстов Владимир Николаевич
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