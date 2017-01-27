Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года

Также Троицкий назвал действующий режим хрупким

Критик Артемий Троицкий выразил мнение, что нынешний политический режим может смениться примерно через три года. Об этом он заявил в интервью изданию znak.com.

«Так что я бы дал этому режиму еще от одного до трех лет, не больше. А дальше что-то произойдет, это может быть переворот сверху, а может быть, и сбоку. Говоря «сбоку», я имею в виду, что, может, это будут молодые силовики, которые решат: хватит барахтаться в болоте, давайте что-нибудь предпримем», – сказал он.

Также в интервью критик высказался и о новом президенте США Дональде Трампе. Он предположил, что события будут развиваться по двум направлениям: либо Трамп сделает Россию своим партнером, что, по мнению Троицкого, маловероятно, либо отношения между США и Россией станут еще хуже.