Автоматы Вулкан: игровые демо-слоты для каждого

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2) Сюжетная история интересная — от лёгких приключений до сложных исследовательских игр, например, поиск сокровищ.

3) Управление в игре — плавность и чёткость.

4) Удобный интерфейс.

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* Гномы;

* Гоча;

* Леди Фортуна (Удача);

* Лорд Оф Океан;

* Фруктовый коктейль;

* Бук Оф Ра;

* Резидент;

* Бешеная Обезьяна.

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