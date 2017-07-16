Банк из Москвы хочет признать банкротом депутата АКЗС Всеволода Кондратьева
С соответствующим иском финансовая организация обратилась в Арбитражный суд Алтайского края
Московский банк «Финсервис» требует признать банкротом депутата Алтайского краевого заксобрания, единоросса Всеволода Кондратьева.
Согласно материалам, опубликованным на сайте регионального арбитража, заявление о признании народного избранника несостоятельным уже подано в судебную инстанцию.
Материалы поступили в суд 6 июля текущего года. АО «Банк Финсервис», зарегистрированный в Москве, выступает в качестве кредитора депутата, который согласно позиции истца, имеет долги перед финансовой структурой.
В качестве иных лиц в деле выступают Управление Россреестра по Алтайскому краю и Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих.
Всеволод Валерьевич Кондратьев родился 23 декабря 1974 года в Барнауле. В 1997 году окончил Алтайский государственный технический университет, получив диплом инженера-конструктора. В 1999 году окончил аспирантуру при АлтГТУ. Второе образование получил в Алтайском государственном университете по специальности «экономика труда».
Карьеру он начал в 1996 году слесарем-механиком на заводе «Трансмаш». В 2000-2006 годах работал в строительной компании. С 2009 по 2011 годы был гендиректором ОАО «СтройГАЗ. В состав регионального парламента избирался трижды. В том числе он возглавлял комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Руководит Алтайской краевой общественной организацией «За добрые дела».
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