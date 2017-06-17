«Барак и Владимир»: Путин поведал, как он и Обама обращались друг к другу

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45

«Барак и Владимир»: Путин поведал, как он и Обама обращались друг к другу

"Барак и Владимир": Путин поведал, как он и Обама обращались друг к другу

Об этом президент России рассказал в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что он называл бывшего президента США Барака Обаму просто по имени. В свою очередь, Обама также называл российского лидера просто по имени — Владимир. Об этом пишет Regnum.ru.

«Барак и Владимир, да», — ответил Путин на вопрос Оливера Стоуна о том, как они друг к другу обращались. Также Владимир Путин отметил, что они все время были в тесном контакте из-за проблем на Украине.  Главы государств общались преимущественно в формате телефонных переговоров. В интервью 2015 года Путин назвал эти переговоры полезными, деловыми и неконфронтационными.

Напомним, фильм о президенте России «Интервью с Путиным» выйдет на «Первом канале» с 19 по 22 июня. А премьера этого фильма пройдет на кабельном телеканале Showtime 15 июня. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45
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