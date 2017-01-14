Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45

Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций

Барак Обама подписал указ о продлении антироссийских санкций

Обама считает, что политика России представляет угрозу для нацбезопасности США

Президент США Барак Обама подписал указ о продлении на год антироссийских санкций. Этот шаг продиктован ситуацией на Украине. Об этом пишет «ТАСС».

«Я постановил, что необходимо продолжать режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины», — сказано в заявлении.

В Америке считают, что политика России представляет угрозу для национальной безопасности США.

Отметим, что всего в США было подписано три указа о санкциях. В санкционные списки попали  российские чиновники, а также представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича и крупные бизнесмены и главы ДНР и ЛНР.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45
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