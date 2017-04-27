Барак Обама впервые после ухода с поста президента выступил на публике

Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 17:45

Барак Обама впервые после ухода с поста президента выступил на публике

Барак Обама впервые после ухода с поста президента выступил на публике

Обама заявил, что намерен готовить молодежь к политической деятельности

Бывший президент США Барак Обама впервые после ухода со своего поста выступил на публике. Он заявил, что намерен заняться работой с молодежью. Об этом пишет РБК со ссылкой на  Associated Press.

Выступление Обамы прошло в понедельник, 24 апреля, на форуме в университете Чикаго. Во время своего выступления он дал советы студентам относительно того, как достичь лидерства в обществе, в котором находишься, а также по поводу поведения в социальных сетях. Бывший президент сказал, что будет готовить молодежь к политической деятельности. 

Любопытно, что в своей речи Обама ни разу не упомянул Дональда Трампа, а также не затронул экономические и политические темы.

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Александр
Автор: Александр Апрель 27, 2017 17:45
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