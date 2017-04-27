Барак Обама впервые после ухода с поста президента выступил на публике

Обама заявил, что намерен готовить молодежь к политической деятельности
Бывший президент США Барак Обама впервые после ухода со своего поста выступил на публике. Он заявил, что намерен заняться работой с молодежью. Об этом пишет РБК со ссылкой на Associated Press.
Выступление Обамы прошло в понедельник, 24 апреля, на форуме в университете Чикаго. Во время своего выступления он дал советы студентам относительно того, как достичь лидерства в обществе, в котором находишься, а также по поводу поведения в социальных сетях. Бывший президент сказал, что будет готовить молодежь к политической деятельности.
Любопытно, что в своей речи Обама ни разу не упомянул Дональда Трампа, а также не затронул экономические и политические темы.
Читайте также
- «Кочующее» дело Юрия Денисова поступило в Железнодорожный суд Барнаула 0 12.Янв
- Сколько зарабатывают и чем владеют алтайские депутаты Госдумы? 0 17.Апр
- Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина 0 22.Фев
- СМИ обвинили генпрокурора США в общении с послом России 0 03.Мар
- СМИ: немецкие спецслужбы обвинили Россию в подрыве отношений ЕС и США 0 14.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий