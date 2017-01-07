Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину

Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 11:46

Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину

Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину

Барак Обама считает, что Владимиру Путину республиканцы доверяют больше, чем друг другу

Барак Обама обеспокоился из-за доверия Республиканской партии Владимиру Путину. Как пишут «Известия», действующий президент США считает, что такого даже в условиях противостояния двух политических партий внутри страны быть не должно. 

Обама объяснил, что противники демократов «больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам».

«Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — заявил президент США, уточнив, что к мнению российского главы государства прислуживаются не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении.

Данное выступление Обамы было связано с обнародованием доклада американских спецслужб — АНБ, ЦРУ и ФБР, которые обвинили российские власти в руководстве хакерскими атаками во время выборов президента  США. При этом документе указано, что киберактивность России все таки не оказала никакого влияния на процесс подсчета голосов избирателей.

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Александр
Автор: Александр Январь 7, 2017 11:46
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