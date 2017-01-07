Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину
Барак Обама считает, что Владимиру Путину республиканцы доверяют больше, чем друг другу
Барак Обама обеспокоился из-за доверия Республиканской партии Владимиру Путину. Как пишут «Известия», действующий президент США считает, что такого даже в условиях противостояния двух политических партий внутри страны быть не должно.
Обама объяснил, что противники демократов «больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам».
«Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — заявил президент США, уточнив, что к мнению российского главы государства прислуживаются не только республиканцы, но также эксперты и комментаторы на телевидении.
Данное выступление Обамы было связано с обнародованием доклада американских спецслужб — АНБ, ЦРУ и ФБР, которые обвинили российские власти в руководстве хакерскими атаками во время выборов президента США. При этом документе указано, что киберактивность России все таки не оказала никакого влияния на процесс подсчета голосов избирателей.
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