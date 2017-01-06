Барака Обама получил доклад о кибератаках России во время выборов в США

Документ подготовила американская разведка

Пока еще действующий президент США Барак Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

Доклад содержит секретную информацию, а потому не будет обнародован целиком.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Ранее директор национальной разведки, киберкомандование ВС США и Пентагона сделали заявление, в котором, в частности, сказано: «только высокопоставленные российские официальные лица могли дать распоряжение провести недавние похищения данных во время выборов, учитывая масштаб и чувствительный характер этих целей».

«В будущем, вероятно, операции России в киберпространстве будут направлены в США на сбор разведданных, поддержку российских решений, проведение операций влияния для обеспечения поддержки военных и политических целей России и защиту цифровой среды от непредвиденных событий», — говорится в заявлении.

А началось все с заявлений американской разведки о том, что Дональду Трампу победить на президентский выборах помогли российские хакеры, которые в ходе предвыборной кампании ряд хакерских атак на сайты Демократической партии.