Барнаул в мае станет площадкой для проведения заседания комитета Госдумы
Выездное думское мероприятие пройдет 29-30 мая, но тема пока неизвестна
Выездное заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пройдет в Барнауле 29-30 мая. Об этом сообщил депутат ГД от Алтая, член фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов.
Какая тема станет главной на заседании, пока неизвестно.
Накануне единоросс Даниил Бессарабов вместе с председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Романенко провел заседание Совета округа, где рассказал о работе нижней палаты парламента в апреле.
Больше о партии в проекте «Единая Россия. Перезагрузка».
Участники заседания Совета обсудили вопросы жилищного обеспечения молодых специалистов и молодых семей и поддержки физической культуры и спорта на селе.
В селах вопрос жилья решается с помощью различных федеральных и региональных программ субсидирования. По информации начальника Управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елены Лебедевой, в 2017 году запланировано обеспечить жильем 144 молодые семьи, в том числе 19 из барнаульского округа.
Например, в Краснощековском районе в очереди стоят три семьи, и все они получат сертификаты на жилищные субсидии.
Елена Лебедева подчеркнула, что спорт на селе хорошо поддерживают негосударственные программы и системы грантов, которые выделяются на развитие отдельных видов спорта соответствующими федерациями.
В крае активно реализуются проекты, направленные на развитие хоккея, баскетбола и шахмат. «Внедрение шахмат в образовательную программу дает солидный прирост в результатах ЕГЭ по точным дисциплинам – это факт, который мы можем подтвердить на примере алтайских школьников», — резюмировала Елена Лебедева.
Читайте также
- Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны 0
- Рязанский губернатор Олег Ковалев объявил о досрочной отставке 0
- Лавров назвал честным ответ России на санкции Евросоюза 0
- Саакашвили предрек Украине статус европейской сверхдержавы 0
- Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели военнослужащего в Сирии 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий