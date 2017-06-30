Барнаул вступил в избирательную кампанию

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 19:45

Барнаул вступил в избирательную кампанию

Барнаул вступил в избирательную кампанию

Выборы стартовали 24 июня

Выборы депутатов Барнаульской городской думы седьмого созыва официально стартовали 24 июня. Решение о начале избирательной кампании опубликовал городской избирком.

10 сентября 2017 года барнаульцам предстоит выбрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам, 20 — по спискам партий.

С 24 июня началось выдвижение кандидатов. Шесть партий освобождены от сбора подписей для регистрации на выборах, для остальных эта процедура стартует после подачи документов в избирком.

Имена кандидатов пока неизвестны. Только лишь местная «Единая Россия» сказала, кто пойдет на выборы под ее флагами. Любопытно, что список партии возглавит глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

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Автор: Александр Июнь 30, 2017 19:45
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