Барнаул вступил в избирательную кампанию

Выборы стартовали 24 июня
Выборы депутатов Барнаульской городской думы седьмого созыва официально стартовали 24 июня. Решение о начале избирательной кампании опубликовал городской избирком.
10 сентября 2017 года барнаульцам предстоит выбрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам, 20 — по спискам партий.
С 24 июня началось выдвижение кандидатов. Шесть партий освобождены от сбора подписей для регистрации на выборах, для остальных эта процедура стартует после подачи документов в избирком.
Имена кандидатов пока неизвестны. Только лишь местная «Единая Россия» сказала, кто пойдет на выборы под ее флагами. Любопытно, что список партии возглавит глава администрации Барнаула Сергей Дугин.
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