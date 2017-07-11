Барнаульские единороссы обсудили, с чем пойдут на выборы

Участие в заседании приняли жители поселков Южный, Сибирская Долина и Бельмесево

Эти темы войдут в предвыборную программу партии. К такому решению пришли участники собрания первичной организации в барнаульском поселке Южный в четверг, 6 июня.

Участие в заседании приняли жители поселков Южный, Сибирская Долина и Бельмесёво.

Барнаульскую «первичку» представлял победитель предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты БГД Александр Ельников. В его программе по улучшению качества жизни жителей пригорода есть предложения по комплексному развитию пригородной зоны Барнаула.

Он отметил необходимость комплексного строительства и ремонта дорог, создания новых маршрутов общественного транспорта, восстановления ливневой канализации и уличного освещения.

Александр Ельников особо подчеркнул необходимость контролировать управляющие компании в вопросах завышения тарифов.

Отдельный пункт в его программе по развитию физкультурно-спортивного направления.

«Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений позволит развивать новые направления в спорте. Например, уже есть проект строительства нового спортивного зала на три тысячи квадратных метров на базе спортивной школы «Рубин». В случае его реализации, занятия спортом и физкультурой станут более доступными для жителей пригорода», — рассказал он.

Кроме того, он предлагает возродить и сохранить зеленые зоны барнаульского пригорода, а также зоны отдыха в районе озер в поселках Черницк, Южный и Лебяжье. И настаивает на необходимости решить вопрос по водопонижению и водоотведению в поселках Плодопитомник и Лебяжье.

Кстати, ровно через неделю, 14 июля, состоится конференция Барнаульского местного отделения «Единой России». На ней окончательно утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Барнаульской городской думы седьмого созыва.

Возглавит список должен глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Также в тройке списка ожидается участие сопредседателя ОНФ в Алтайском крае и действующего депутата БГД Марины Ермоленко и председателя правления краевого отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана», депутата БГД Сергея Завалихина. По одномандатным округам, коих будет 20, ив составе территориальных групп пойдут победители предварительного голосования партии.

Также на конференции утвердят проект предвыборной программы.

По словам единоросса, председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике Андрея Осипова, для «Единой России» это станет официальным стартом выборов депутатов Барнаульской городской Думы.