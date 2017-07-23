Барнаульского депутата Карпова призвали сознаться в незаконном алкосбыте

Депутат-единоросс АКЗС Татьяна Ильюченко прокомментировала резонансную историю с продажей алкоголя несовершеннолетней

Депутат-единоросс, председатель комитета по социальной политике АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения партии Татьяна Ильюченко призвала депутата КПРФ Ивана Карпова «иметь мужество признать, что продал алкоголь несовершеннолетнему».

Комментарий предоставила пресс-служба «ЕР» после резонансного рейда активистов партии по заведениям Барнаула, продающим алкоголь, во время которого на видео был снят факт продажи депутатом Барнаульской городской думы, членом Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иваном Карповым алкогольного напитка несовершеннолетней девушке.

«Рейд, прошедший на прошлой неделе, вызвал широкий общественный резонанс из-за личности правонарушителя. Не каждый день алкоголь детям разливает депутат городской Думы. При этом сам факт правонарушения подтвержден на видео, да он и не отрицается самим г-ном Карповым. В этой связи у меня вызывает искреннее недоумение комментарий депутата-правонарушителя, который пытается оправдаться тем, что его спровоцировали и чуть ли не вынудили продать алкоголь несовершеннолетнему. Человек с подобным опытом партийной и политической работы, представляющий не первый год интересы избирателей в городской Думе, должен обладать повышенным уровнем правосознания и ответственности и должен, что самое главное, иметь мужество признать свою ошибку», — прокомментировала Татьяна Ильюченко.

Рейды партийного проекта «Народный контроль» она назвала серьезной профилактической работой в целях пресечения фактов продажи алкогольной или табачной продукции детям.

Этот рейд прошел 13 июля. «Единая Россия» сообщила о его итогах на следующий день, 14 июля.

Партия предоставила видео, на котором видно, что депутат Карпов лично продает алкоголь в торговой точке на улице Шумакова. Не спрашивая возраста, он продает на розлив сидр молодой девушке. Когда покупка была совершена, в зал зашли активисты «Народного контроля» и попросили девушку показать паспорт. Ей, оказывается, 17 лет.

На момент публикации новости об этом, 14 июля, Иван Карпов отказался комментировать ситуацию ИА «Амител» . Но через несколько дней, 17 июля, все же рассказал свою точку зрения.

Сам рейд он назвал «предвыборной провокацией с явной целью оклеветания», а девушку счел совершеннолетней по внешнему виду и по тому, что она держала в руках ключи от машины.

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