Белоруссия пообещала наказывать граждан с паспортами ДНР и ЛНР

Подчеркивается, что лиц, пересекающих границу без позволяющих того документов, будут привлекать к ответственности

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что въезд в страну по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможен. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на БЕЛТА.

По словам собеседника агентства, в комитете соблюдается действующее законодательство. Поэтому лиц, которые пересекают госграницу без документов, дающих на это право, пропустить не могут.

Таких граждан будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию, добавил Бычковский.

На сайте Госпогранкомитета сказано, что за данное нарушение в республике предусмотрены предупреждение, штраф в размере до 50 базовых величин (с начала текущего года базовая величина равна 23 белорусским рублям) или депортация.

Издание напоминает, что 18 февраля глава государства Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков ТС, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Президент постановил, что жители самопровозглашенных республик могут въехать в РФ без оформления виз.

Глава Украины Петр Порошенко назвал данный шаг российских властей очередным доказательством нарушения Россией международного права.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и в нарушение международного права». Пресс-секретарь президента отметил, что это решение было принято «по гуманитарным соображениям».