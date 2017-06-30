Белый дом допустил встречу Трампа и Путина на саммите G20

Все будет зависеть от степени готовности России решить общие проблемы

Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Германии, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер. «Мы не исключаем этого», — ответил он на вопрос журналистов, может ли такая встреча состояться.

«Все будет зависеть от степени готовности России решить наши общие проблемы. Если мы увидим это, мы бы хотели сделать это», — добавил он.

Спайсер подчеркнул, что Вашингтон желает сотрудничать с Москвой в тех сферах, где это возможно.