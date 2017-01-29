Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа

Беседа президентов длилась около часа и охватила ряд вопросов

Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в субботу, 28 января, запустил процесс улучшения отношений между этими странами. Уверенность в этом выразила пресс-служба Белого дома после разговора лидеров, пишет ТАСС.

В пресс-службе назвали звонок «позитивным», а также «знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в «починке». Белый дом добавил, что оба президента выразили надежду, что после беседы «стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и иные важные вопросы, которые вызывают обоюдную обеспокоенность».

Согласно изложенной пресс-службой информации, разговор Путина и Трампа длился около часа и охватил такие вопросы, как сотрудничество с целью разгрома «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ), совместная работа на благо укрепления мира, в том числе применительно к Сирии, и другие.

Также Белый дом назвал «поздравительным» этот звонок.

Напомним, республиканец Трамп стал американским президентом 20 января. Он сменил на данном посту демократа Барака Обаму.