Белый дом объяснил уверенность Трампа в том, что Россия поладит с США

Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 07:45

Белый дом объяснил уверенность Трампа в том, что Россия поладит с США

Белый дом объяснил уверенность Трампа в том, что Россия поладит с США

Пресс-секретарь Шон Спайсер подчеркивает, что действующий президент Штатов «отлично заключает сделки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка и Россия смогут поладить. Это связано с тем, что республиканец «отлично умеет заключать сделки», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера</strong>.

По словам представителя Белого дома, президент «будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы <…> страны. Спайсер подчеркнул, что это затрагивает все сферы – от защиты интересов налогоплательщиков из США до работы с другой страной для защиты нацбезопасности или экономических интересов Штатов. Пресс-секретарь уверен, что Трамп заключит при возможности такую сделку, которая будет отвечать «наилучшим интересам США».

Агентство отмечает, что республиканец и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с РФ. От этой позиции он не отступил даже после нападок со стороны оппонентов-демократов и даже «ястребиного» крыла собственной партии республиканцев. Подчеркивается, что непреклонность Трампа в этом вопросе общепризнанна, однако ее мотивы являются предметом обсуждения и споров.

Руководство РФ неоднократно подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

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Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 07:45
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