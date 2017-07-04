Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на полях «двадцатки»

Уточняется, что повестка переговоров лидеров стран пока не выработана

Американский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным на полях саммита «группы двадцати» в Гамбурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Белого дома по нацбезопасности Герберта Макмастера.

Он уточнил, что глава США встретится на G20 со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным. Макмастер уточнил, что Трамп также собирается переговорить с немецким канцлером Ангелой Меркель, британским премьером Терезой Мэй, главой кабмина Японии Синдзо Абе, председателем КНР Си Цзиньпином и другими.

Представитель Белого дома подчеркнул, что повестка переговоров главы США с российским президентом пока не выработала, она, как и формат встречи, находится на стадии подготовки.

Агентство пишет, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также подтвердил встречу Путина и Трампа на полях G20. «Так или иначе, (главы двух стран) на полях встретятся», — заявил он.

Ранее представитель Кремля заявлял, что конкретных наработок относительно возможных переговоров Путина и Трампа нет.

Саммит «двадцатки» пройдет с 7 по 8 июля в немецком Гамбурге.