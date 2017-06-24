Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко

Встреча лидеров США и Украины назначена на 18.00 по московскому времени
Время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко появилось в рабочем расписании главы американского государства – 11:00 (18:00 по Москве). Об этом пишет «Интерфакс».
Известно, что Трамп присоединится к встрече президента Украины с вице-президентом США Майком Пенсом.
Какие вопросы будут обсуждать лидеры двух государств, неизвестно. Сейчас президент Украины Петр Порошенко находится в Америке с официальным визитом.
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