Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства

Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 12:45

Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства

Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства

Также новый президент собирается пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле

Администрация Соединенных Штатов подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на раздел «Задачи» на обновленном сайте Белого дома.

В документе отмечается, что глава страны понимает, «насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле».

Также там сказано, что жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли будут использованы для обеспечения роста экономики США, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных американских районов.

«Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства», — цитирует агентство документ. Также в нем отмечается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться с точки зрения интересов рабочих США.

Также в документе говорится о намерении Дональда Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Подчеркивается, что США выйдут из данного соглашения, если партнеры откажутся от пересмотра, делающего положение американских рабочих справедливее.

РИА Новости добавляет, что глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) назвал правильным решение администрации США. Он отметил, что Транстихоокеанское партнерство было неким противовесом и альтернативой ВТО, а выход США из него позволит улучшить состояние мировой торговли.

«Не надо создавать дополнительно другие союзы», — отметил парламентарий.

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Александр
Автор: Александр Январь 21, 2017 12:45
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