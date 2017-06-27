Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на «полях» G20

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 03:45

Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на «полях» G20

Белый дом пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на "полях" G20

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что никакой подготовки встречи глав государств не ведется

Пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию о возможной встрече глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» саммита «двадцатки» в Германии. Об этом в четверг, 22 июня, пишет «Интерфакс».

«Мне не о чем объявить в этот раз», — цитирует агентство ответ Уолтерс на соответствующие вопросы журналистов.

Агентство отмечает, что накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Трампа. Представитель Кремля уточнил, что при необходимости все удастся согласовать и никаких проблем не будет.

«Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано», — сообщил в среду, 21 июня, Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле исходят из того, что главы РФ и США примут участие в саммите G20 в Германии и, так или иначе, они встретятся в той или иной форме «на полях» саммита. При этом конкретных договоренностей нет, и никакие приготовления не ведутся, подчеркнул Песков.

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Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 03:45
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