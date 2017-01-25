Белый дом призвал всех оставить в покое 10-летнего сына Трампа

Пресс-служба главы государства напомнила, что у детей президентов есть возможность расти вне политической сферы

Администрация Соединенных Штатов рассчитывает, что американская общественность оставит в покое младшего сына главы государства 10-летнего Бэррона Трампа в соответствии «с традициями страны», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

В нем напоминается, что, согласно давней традиции, «детям президентов предоставляется возможность вырасти без политического внимания». В Белом доме ожидают продолжения данной традиции и подчеркивают, что ценят сотрудничество в данном вопросе.

Агентство напоминает, что в минувшие дни сын Дональда и Меланьи Трамп стал объектом нескольких язвительных публикаций в СМИ Соединенных Штатов.

Так, сценаристку шоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэйти Рич отстранили от работы после того, как она в своем микроблоге Twitter написала оскорбительное сообщение о Бэрроне. Во время инаугурации Трампа его жена попыталась взять за руку сына, но тот не позволил ей это сделать. После этого сценаристка написала: «Бэррон будет первым школьным стрелком на домашнем обучении нашей страны». Позже журналистка принесла извинения за свои слова.

Также некоторые телеканалы обсуждали поведение сына Трампа в момент, когда его отец подписывал указы в Овальном кабинете Белого дома. Журналисты обратили внимание, что 10-летний мальчик играл с маленьким племянником.