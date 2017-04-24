Bentley, Porsche и «уазики»: на каких авто ездят алтайские депутаты

Большинство народных избранников имеют личные «средства передвижения»

Продолжаем серию публикаций о доходах чиновников и депутатов подборкой автомобилей народных избранников Алтайского края (АКЗС). Напомним, обязательная к раскрытию информация о доходах депутатов и их супругов, недвижимости и транспортных средств появилась на сайте краевого парламента вечером в четверг, 20 апреля.

Лидеры по количеству автомобилей: Сергей Бенслер (Lexus LX570, Toyota Land Сruiser 105, Toyota Land Сruiser), Алексей Найден (Renault Duster, Audi Q7, Audi Q3, Toyota Rav 4), Алексей Кривенко (Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ 331512 Lada FS015L, Iveco 35c15 Daily, ИЖ 2717-320).

Более одного автомобиля есть у Сергея Серова (Mitsubishi Pajero и УАЗ 469), Александра Балушкина (Toyota Camry, Lexus LX), Юрия Кайро (Mitsubishi Pajero, Lexus LX 470), Александра Демина (Nissan Patrol 3.0 D Luxury, «Даймлер Крайслер» (Mercedes Benz).

Пожалуй, самый дорогой автомобиль есть у супруги депутата-коммуниста Владимира Попова — Bentley Continental. Примечательно, что его доход за год составил всего 220 тысяч рублей. Модный и дорогой автомобиль имеет уже в личной собственности Дмитрий Аганов — Porsche Panamera 4S. Аганов, кстати, самый богатый депутат седьмого созыва по итогам декларационной кампании-2016.

Mitsubishi Pajero есть в собственности у единороссов Сергея Серова, Виталия Щербакова и Юрия Кайро.

AUDI Q7 есть у молодых единороссов Андрея Волкова и Алексея Найдена. А еще у Найдена есть Audi Q3.

Toyota Land Cruiser разных серий владеют либерал-демократ Владислав Семенов и единоросс Александр Траутвейн, а у единоросса и бизнесмена Сергея Бенслера два таких автомобиля.

На марке Toyota (совершенно разных ценовых категорий) ездят Александр Балушкин (Camry), Александр Николайчик (Camry), Алексей Найден (Rav 4), Оксана Абрамова (Opa), Владислав Вакаев (Nadia), Павел Шумихин (Corolla).

Марка BMW стоит в гараже Андрея Хмуровича (X-3), Валерия Гуминского (525X1), Николая Данилина (X5), Игоря Пляко (X3).

Mercedes-Benz есть у Сергея Шабанова (E 350), Альберта Лунева (GL 500 4 МА). А Александр Демин – счастливый обладатель легендарного «Даймлер Крайслер» (Mercedes Benz).

Одна из распространенных марок у депутатов парламента – Lexus. Такое авто имеют Сергей Сивец (RX 450 Н), Вадим Смагин (LX 570), Александр Балушкин (LX), Сергей Бенслер (LX570 и LX470), Юрий Кайро (LX 470), Сергей Приб (ES 350).

Nissan задекларирован у Владимира Устинова (X-Trail), Людмилы Сусловой (Tiida), Александра Демина (Patrol 3.0 D Luxury), Алексея Кривенко (Tiida).

Сразу трое народных избранников имеют Volkswagen Touareg (Всеволод Кондратьев, Алексей Кривенко, Александр Молотов). У Сергея Лямина Tiguan.

На чем еще ездят депутаты: Land Rover Discovery 4 (Анатолий Суворов), Suzuki SX 4 (Татьяна Ильюченко), Renault Koleos (Александр Лазарев), Isuzu Elf (Андрей Секрета), Chery A 13 (Юрий Астанчик), Hyndai IX 35 (Сергей Писарев), Great Wall (Вячеслав Початов), Renault Duster (Алексей Найден).

Кстати, некоторые депутаты имеют и отечественные авто. Юрий Астанчик владеет «копейкой» (ВАЗ 2101), Андрей Сартаков — «шестеркой» (ВАЗ 2106), у Василия Железовского «Волга» (ГАЗ 3110), у Сергея Бенслера есть «Нива» (ВАЗ 21213) и два «уазика» (УАЗ 3315195, УАЗ 3315148), есть «уазик» (УАЗ 469) и у Сергея Серова, а Николай Бушков владеет старым добрым ГАЗ-М-21 Л («Волга»), как и Олег Кравченко (ГАЗ 21).

Что же касается «рабочих» автомобилей, то у Андрея Секреты есть «Газель» (ГАЗ 2705) и грузовой автомобиль (МАЗ 5549), у Анатолия Суворова — «таблетка» (УАЗ-390995), у Александра Траутвейна есть грузовой КамАЗ 45392Д, у Андрея Волкова есть фургон ГАЗ-2752, а у Алексея Кривенко — грузовой автомобиль (Iveco 35c15 Daily) и фургончик ИЖ 2717-320.

Переходим к водному транспорту. Мотолодки есть у Александра Романенко (Gladiator 370), Андрея Осипова («Крым»), Владислава Семенова (Silver Shark WA), Дмитрия Аганова (Катер CRUISERS SPORT SERIES), Александра Балушкина («Крым»).

Снегоходами владеют Александр Романенко (Bombardier), Сергей Серов (CKI-DOO SKANDIKWT LC.), Владислав Семенов (SKI-DOO Skandic WT 900 ACE), Валерий Гуминский (YAMAHA VK 540 E и YAMAHA VK 540 E), Сергей Приб (снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER), Владимир Попов (BRP SKI-DOO TUV).

Валерий Гуминский еще может прокатиться с ветерком на мотовездеходе YAMAHA YFM550FWAD.

Однако хоть как-то автомобиль задекларирован далеко не у всех депутатов. Вот, например, нет в личной собственности авто у Александра Романенко, Бориса Трофимова, Андрея Осипова, Андрея Абрамова, Евгении Боровиковой, Александра Гукова, Дениса Голобородько, Ивана Диркса, Ивана Дубинина, Ирины Журавлевой, Вероники Лапиной, Ивана Мордовина, Михаила Никишашина, Игоря Панарина, Марии Прусаковой, Павла Рего, Дмитрия Степурко, Ирины Солнцевой, Максима Степина, Ирины Тепловой, Максима Талдыкина, Натальи Цепенко, Ирины Шудра, Николая Якушева.

Хотя у некоторых автомобили записаны на супругов.