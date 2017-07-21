Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46

Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы

Бийские единороссы выдвинули кандидатов в депутаты гордумы

Партия намерена взять в городе большинство

«Единая Россия»  выдвинула список кандидатов на выборы в Бийскую городскую думу седьмого созыва. Возглавит его и.о. главы администрации города Александр Студеникин. Решение было принято 14 июля на конференции городского отделения партии.

В списке партии – известные в городе люди: директора промышленных и научных предприятий, социальных учреждений, общественные деятели и молодежные лидеры. Все они прошли процедуру предварительного партийного голосования.

Возглавил список бийский градоначальник Александр Студеникин. Второе место в тройке у депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания от Бийска, председателя комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко. Третьим в списке идет директор по развитию «Строительного управления № 1» Юрий Кудинов.

Александр Студеникин на партийной конференции отметил, что жители Бийска ждут решительных действий и перемен.

«Они видны уже сейчас – в Бийске активно работают партийные проекты «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов». План первоочередных действий по развитию наукограда мы сформируем все вместе, с учетом мнения депутатов, представителей городских предприятий, жителей города. Эта работа уже началась. А команда «Единой России» на выборах Думы города выступит гарантом ее реализации», – прокомментировал он.

А секретарь Бийского городского отделения партии «Единая Россия» Лидия Громогласова подчеркнула, что партия обеспечит максимальный успех своих кандидатов на всех округах.

«Уверена, если избиратели нас поддержат, мы оправдаем их доверие», – добавила она.

Напомним, выборы в думу Бийска состоятся 10 сентября, в Единый день голосования. 15 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 15 – по партийным спискам.

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Автор: Александр Июль 21, 2017 19:46
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

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