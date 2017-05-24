Бийский депутат бросил «Единую Россию» ради КПРФ

Депутат Беляев поменял фракцию в гордуме через четыре года работы

Депутат Бийской городской думы Евгений Беляев написал заявление о выходе из фракции (депутатское объединение) «Единая Россия» и перешел в КПРФ. Об этом корреспонденту ИА «Амител» сообщил руководитель фракции КПРФ в думе Владимир Ример.

Евгений Беляев написал заявление на имя главы города Лидии Громогласовой и руководителя депутатской фракции «Единая Россия» о выходе из состава этой фракции. Коммунисты на заседании фракции его в свои ряды приняли. Якобы Беляев разочаровался в «Единой России».

«В Бийской думе подавляющее большинство – единороссы. И заседания думы превратились в пародию на партсобрание с повесткой дня «одобрить решения партии и официально провести в жизнь эти решения». Меня выдвигал кандидатом Общероссийский народный фронт, и после избрания депутатом мне пришлось вступить во фракцию ЕР. Но я пять лет почти просидел, как мебель. Терпел. Не могу больше с таким положением мириться. Терпеть такое отношение к депутату нельзя. Политику и взгляды коммунистов поддерживаю. Глядя на деятельность городских и краевых депутатов, я убедился, что позицию КПРФ занимает правильную, что в Думах, Советах и Собраниях разных уровней они представляют именно народ», — цитирует Беляева пресс-служба КПРФ.

А вот Лидия Громогласова заявила, что Беляева чуть ли не заставили.

«Принимая это решение, Евгений Анатольевич принес извинения всем бывшим коллегам по фракции, мотивируя свои действия сложившимися обстоятельствами. Дело в том, что его фактический работодатель планирует идти на выборы в городскую Думу от КПРФ и, используя свое служебное положение, практически «заставил» своего работника-депутата сменить «политическую ориентацию», — сказала она.

55-летний Евгений Анатольевич Беляев является управляющим ООО «Созвездие» (торговый центр). Входит в состав комитета Думы города по ЖКХ и транспорту.

Теперь в ЕР, судя по информации с сайта думы, 18 человек. В КПРФ — пять.

Примечательно, что такое решение он принял после пяти лет работы во фракции ЕР — бийская дума была избрана в 2012 году. Выборы нового созыва состоятся 10 сентября 2017 года.

Ранее в 2017 году в других парламентах уже были подобные переходы. Но тогда все, наоборот, приходили к единороссам. Так, в феврале из фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании вышли депутат Павел Шумихин и Алексей Найден. Оба избраны в сентябре 2016 года, оба впервые и оба заявили, что не хотят быть оппозицией. Несколькими днями позже сразу 11 прошедших от «Справедливой России» в Каменский районный Совет депутаты примкнули к партии большинства.