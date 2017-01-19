Бойкотирующих инаугурацию Трамп попросил вернуть билеты

Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 04:46

Бойкотирующих инаугурацию Трамп попросил вернуть билеты

Бойкотирующих инаугурацию Трамп попросил вернуть билеты

Трамп заявил, что ему очень нужны лишние билеты на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп призвал тех, кто собирается бойкотировать его инаугурацию, сдать билеты. Об этом пишет газета «Известия».

«Что касается тех людей, которые не пойдут [на инаугурацию], всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — сказал он.

Как сообщалось ранее, более 30 членов Демократической партии говорили о том, что будут бойкотировать церемонию вступления в должность президента США Дональда Трампа. Бойкот будет выражаться в отсутствии их на инаугурации.

Как сообщалось ранее, выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация назначена на 20 января.

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Александр
Автор: Александр Январь 19, 2017 04:46
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