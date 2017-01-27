Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников

Данные расходы на деятельность парламентариев заложены в смету на 2017 год
Работа депутатов Госдумы и их помощников в 2017 году обойдется в сумму 10 млрд 97 миллионов рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на проект сметы нижней палаты федерального парламента.
Данные расходы были одобрены комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.
В проекте сметы на текущий год учитываются расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах и аналогичные расходы по фонду оплаты труда гражданских служащих аппарата нижней палаты.
При этом отмечается, что число помощников и служащих увеличено.
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