Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников

Данные расходы на деятельность парламентариев заложены в смету на 2017 год

Работа депутатов Госдумы и их помощников в 2017 году обойдется в сумму 10 млрд 97 миллионов рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на проект сметы нижней палаты федерального парламента.

Данные расходы были одобрены комитетом по бюджету и налогам и комитетом по регламенту.

В проекте сметы на текущий год учитываются расходы по фонду оплаты труда помощников депутатов Госдумы в избирательных округах и аналогичные расходы по фонду оплаты труда гражданских служащих аппарата нижней палаты.

При этом отмечается, что число помощников и служащих увеличено.