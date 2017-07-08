Более 500 вопросов: губернатор Алтайского края провел онлайн-конференцию

Александр Карлин ответил на вопросы жителей региона

Губернатор Алтайского края Александр Карлин стал гостем онлайн-конференции на площадке Медиагруппы «FM-Продакшн». В среду, 5 июля, с 11 до 13 часов он в непрерывном режиме отвечал на вопросы жителей региона.

Всего поступило более 500 вопросов и обращений. Глава региона за время конференции ответил более, чем на 20. Многие из них были тематически объединены, так как были близкими по теме.

Это были и пришедшие по почте вопросы, а также видео и аудиообращения. Абсолютно все обращения, которые жители присылали и после окончания приема, организаторы передадут главе региона.

На мероприятии также присутствовали представители министерств регионального правительства, они также получат все вопросы по своим направлениям.

Александр Карлин заверил, что ни одна обозначенная тема не останется без должного внимания.

А это были острые, наболевшие темы. Больше всего вопросов поступило по ремонту дорог, коммунальным проблемам (тарифам, подготовке к отопительному сезону, газо- и водоснабжению), зарплатами врачей и учителей, жилью для молодых семей и другие.

Строительство и расселение ветхого жилья

Один из самых популярных вопросов — достройка жилищного комплекса в Новоалтайске «Демидов парк». По словам главы региона, он при ознакомлении с вопросами насчитал более ста обращений от дольщиков этого проблемного объекта.

Александр Карлин заверил, что краевые власти держат на контроле ситуацию. И хотя это зона ответственности местной власти, правительство региона выделило 200 млн рублей

«Несколько блок-секций должны быть сданы и заселены до конца года. Потерпите немного, жилье вы получите», — обратился к многочисленным задавшим этот вопрос людям.

Прозвучал и вопрос расселения ветхого и аварийного жилья в Алтайском крае. По словам губернатора, к осени 2017 года всё намеченное расселение (домов, признанных аварийными до 2012 года — прим.ред.) завершится. А это 547 аварийных домов, более 153 тысячи квадратных метров, на которых было опасно жить. На реализацию программы направлено 4,7 млрд рублей.

«Все жители, а это более 11,5 тысяч человек, получат по установленным законом правилам современное и благоустроенное жилье», — сказал Карлин.

В регионе остается 343 дома, признанных аварийным после 2012 года и не попавших в федеральную программу. Возможность ее продления пока обсуждается.

Проблемный Рубцовск

Прозвучал еще один наболевший, теперь уже для жителей Рубцовска, вопрос: как город переживет новый отопительный сезон. Напомним, прошлой зимой власти пришлось ввести режим ЧС на северной ТЭЦ из-за того, что ее собственник не смог обеспечить необходимый запас угля. Проблемный в этом плане город всегда «на карандаше» в правительстве региона, но в последние пару лет он особенно актуален. В четверг, 6 июля, губернатор посетит Рубцовск и лично проверит подготовку города к зиме.

«Надеемся, что следующий отопительный сезон пройдет более спокойно и надёжно. Сейчас в городе ведутся небывалые работы по объединению двух контуров (Южной тепловой станции и северной ТЭЦ), строительство перемычки завершается. Работы идут по графику. На ЮТС будут установлены дополнительные мощности по генерации тепла. Но северную ТЭЦ никто демонтировать или сносить не будем. Мы это запретим делать, потому что это будет резервный источник», — сказал Александр Карлин.

При этом он подчеркнул: в течение пяти лет там не пересматривались тарифы, что привело к деградации инфраструктуры, ведь именно эти средства должны направляться на ремонт коммунального имущества. Но даже при этом новые, увеличенные, тарифы в Рубцовске ниже тех, что установлены в Барнауле

Подтопление участков и домов — вторая проблема, которая прозвучала на онлайн-конференции и решение которой проверит губернатор во время визита в Рубцовск.

Глава региона напомнил, что на днях выделил городу 30 млн рублей на выплаты компенсации пострадавшим. При этом он призвал жителей города страховать свое жилье и имущество.

Ремонт дорог

Ремонт дорог — отдельная тема. Губернатор напомнил, что только Барнаулу на ремонт дорог в 2017 году выделено 634 млн рублей, будет отремонтировано 32 дороги. При этом он подчеркнул, что качество дорог — не главная причина ДТП. Куда опаснее безответственность и преступное поведение участников дорожного движения.

Справка

За последние три года (2015-2017 гг.) из краевого бюджета на ремонт улично-дорожных сетей муниципальным образованиям выделены субсидии в объеме 1,42 млрд рублей.

Социалка

Много вопросов поступило на социальные темы. Строительство школ и поликлиник особенно актуально для новых барнаульских кварталов.

«Только в Барнауле до 2025 года появится 11 новых школ, всего по краю — 28. Это около 68 тысяч новых мест. Это требует огромного финансового ресурса: одно место в новой школе обходится от 800 тысяч до 1 млн рублей», — сказал Александр Карлин и напомнил, что регион попал в число 20 субъектов, получивших на это федеральное финансирование.

Например, уже в 2018 году в барнаульских кварталах 2006а и 2008 будут достроены и открыты две новые школы.

По словам Александра Карлина, в Барнауле в районах массовой застройки построят и новые детские сады.

Кстати, скоро в активно застраиваемом Индустриальном районе начнется строительство новой станции скорой помощи и большой поликлиники на 900 посещений в сутки.

«Это будет крупнейшая поликлиника — и взрослая, и детская на одной площадке», — подчеркнул губернатор.

Жительница региона Людмила Сердюк спросила, когда ожидается индексация компенсации оплаты коммунальных услуг медицинским работникам в сельской местности.

Глава региона ответил, что это будет предусмотрено в бюджете на 2018-й год.

Жительница Змеиногорского района Ольга Вишнякова рассказала о том, что никак не может получить статус «Ветеран труда». Александр Карлин тут же на месте поручил ответственным чиновникам внимательно разобраться в ситуации. Глава региона подчеркнул, что ветераны труда в Алтайском крае — особая категория.

«У нас в регионе ветеранов труда больше, чем в Кемеровской и Новосибирской областях вместе взятых. И ежемесячные выплаты одни из самых высоких в России — 1100 рублей», — добавил он.

В ответ на вопрос жительницы Барнаула, пожаловавшейся на почтовое отделении №39, которое не доставляет корреспонденцию, глава региона сказал, что лично обратится к руководству почтовой службы.

Молодая мама Дарья Федорова спросила губернатора, почему так медленно двигается очередь по программе «Молодая семья». Изначально это была федеральная программа, но теперь деньги на нее выделяются только из бюджета Алтайского края. Но она не остановлена, как в некоторых других регионах, подчеркнул Александр Карлин. Всего жилье получили более 7,5 тысяч алтайских семей.

И немного политики

Большинство вопросов были о конкретных ситуациях и проблемах. Но нашлось место и для политики. Так губернатора спросили, с кем он себя ассоциирует в работе в контексте заявления президента Владимира Путина, сравнившего себя с галерным рабом.

«Свое место я вижу в составе единой большой команды гребцов. У нас есть капитан, который определяет маршрут и интенсивность нагрузки на каждого… У меня есть компетенции и зона ответственности», — ответил глава региона.

Еще один политический вопрос, а точнее предложение звучало так: когда глава региона проведет встречу с алтайской несистемной оппозицией.

Такая встреча состоится, заверил Александр Карлин, но только когда представители этой самой оппозиции предложат дельный проект или предложение. И принадлежность к какой-либо партии, если это полезное для региона предложение, не будет иметь никакого значения, добавил губернатор.