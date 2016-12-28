Болгарский президент заявил, что Москва пытается «подорвать ЕС изнутри»

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 13:45

Болгарский президент заявил, что Москва пытается «подорвать ЕС изнутри»

Болгарский президент заявил, что Москва пытается "подорвать ЕС изнутри"

Политик считает, что Москва якобы финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и иных странах

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

По его словам, существует много признаков того, что РФ якобы финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других европейских странах, стремясь с помощью этого «подорвать Евросоюз изнутри».

Плевнелиев полагает, что Россия в данный момент преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой Советский Союз: «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права».

Политик заявляет, что жители стран Европейского союза должны знать о том, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда».

Агентство отмечает, что полномочия болгарского президента истекают в январе 2017-го. В ноябре он проиграл президентские выборы выдвинутому социалистами экс-главкому национальных ВВС генералу Румену Радеву, которого ряд СМИ называл «пророссийским» кандидатом.

Подчеркивается, что представители Запада уже не впервые обвиняют Москву в ее якобы агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе.

При этом на прошедшей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Евросоюзом, а «внутреннее строительство Европы — это не наш вопрос». Глава государства отметил, что внутри ЕС есть разногласия, в том числе связанные с миграционной проблемой. И тем странам, которые возражают против действующей миграционной политики, не нравятся навязанные сверху решения.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 13:45
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