Больше половины американцев одобрили правление Обамы

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 17:45

Больше половины американцев одобрили правление Обамы

Больше половины американцев одобрили правление Обамы

Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет

Рейтинг уходящего президента США Барака Обамы составляет 58%, таковы результаты соцопроса, который провел институт общественного мнения Gallup, сообщает «Лента».

Опрос свидетельствует о том, что Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40% опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57% и 62% американцев соответственно.

Средний рейтинг Обамы за восемь лет правления страной составил 53%. На пике популярности он был в 2009 году при инаугурации, тогда его одобряли 78% американцев. Антирейтинговым для Обамы стал 2014 год, тогда после выборов в Конгресс его поддерживали лишь 42% населения.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии