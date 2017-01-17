Больше половины американцев одобрили правление Обамы
Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет
Рейтинг уходящего президента США Барака Обамы составляет 58%, таковы результаты соцопроса, который провел институт общественного мнения Gallup, сообщает «Лента».
Опрос свидетельствует о том, что Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40% опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57% и 62% американцев соответственно.
Средний рейтинг Обамы за восемь лет правления страной составил 53%. На пике популярности он был в 2009 году при инаугурации, тогда его одобряли 78% американцев. Антирейтинговым для Обамы стал 2014 год, тогда после выборов в Конгресс его поддерживали лишь 42% населения.
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