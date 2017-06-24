Большинство россиян удовлетворили ответы Путина на «Прямой линии»

Известно также, что 11% россиян смотрели «Прямую линию» в прямом эфире
Около 90% жителей России удовлетворили ответы президента страны Владимира Путина во время «Прямой линии», которая прошла 15 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным социологов, в этом году интерес россиян к данному событию был достаточно высок. Так, в целом с содержанием беседы знакомы 66% граждан, при этом 11% посмотрели трансляцию в прямом эфире от начала до конца.
Эксперты уверяют, что прошедшая «Прямая линия» получила самые высокие оценки за прошедшие десять дней. Удовлетворили ответы Путина 88% зрителей. Плохое впечатление от «Прямой линии» с президентом страны осталось у 11%.
Напомним, «Прямую линию» посмотрели шесть миллионов граждан России.
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