Борис Трофимов сложил полномочия главы фракции «Единая Россия» в АКЗС

Экс-глава реготделения партии «ЕР» в Алтайском крае лишился и поста главы фракции в краевом парламенте
Очередное кадровое изменение произошло в карьере известного алтайского политика Бориса Трофимова. На заседании фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании в среду, 25 января, он заявил о сложении полномочий главы фракции. Около месяца назад он оставил кресло главы регионального отделения партии «ЕР».
Борис Трофимов сказал коллегам, что оставляет этот пост. Об этом корреспонденту ИА «Амител» рассказал один из депутатов. Причины нам пока неизвестны.
23 декабря 2016 года он перестал занимать пост руководителя регионального отделения, которое возглавлял почти девять лет.
По некоторым слухам, подтверждения которым мы не имеем, к Борису Трофимову есть вопросы как к главе управления Пенсионного фонда по Алтайскому краю. Местное ПФР он возглавляет с 1997 года.
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