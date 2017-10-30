Британский журнал выпустил обложку с Путиным в образе царя. Как еще изображают президента России

Британский журнал The Economist поместил на обложку своего нового номера коллаж с президентом России Владимиром Путиным в образе царя.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

«Царь был рожден через 100 лет после революции», — такая надпись его сопровождает.

В публикации говорится, что, пока мир отмечает 100-летие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1 — The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.

«Спустя 17 лет после того, как Владимир Путин впервые стал президентом, его хватка сильнее, чем когда-либо. Запад иногда называет его самым могущественным лидером своей страны со времен Сталина. Россияне все чаще смотрят на более ранний период истории. Как либеральные реформаторы, так и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как царе XXI века», — говорится в статье The Economist.

Как еще изображали Путина в Западных СМИ

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

Владимир Путин на обложках западных изданий.

The Economist отмечает, что Путин заслужил титул царя, так как вывел Россию «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов» и вновь заставил мир с ней считаться. Но по мере приближения столетия Октябрьской революции становится понятно, что «Путин разделяет слабости царя», пишет znak.com.

При этом наибольшая опасность, которая угрожает его «правлению», — не массовое восстание наподобие «цветных революций», как опасается Путин, а «возрождение большевиков». «Как царь» Путин должен будет решить тот же вопрос, который преследовал российских правителей «со времен Петра Великого», и о решении которого раздумывал Николай II накануне революции. «Должна ли Россия модернизироваться, следуя западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или должна пытаться сохранить стабильность, выступая против них? Ответом Путина было доверить экономику либерально настроенным технократам, а политику — бывшим офицерам КГБ. Это неизбежно привело к тому, что политика доминировала в экономике, за что Россия расплачивается», — указывает журнал. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от природных ресурсов. В конечном счете, это скажется на амбициях России.

Также авторы редакционной статьи обеспокоены тем, что без механизма «реальной демократии» Путину будет сложно легитимно передать власть кому-то другому, кто рано или поздно придет ему на смену. Конфликт, к которому приведет борьба за власть «после Путина», будет раздирать Россию — ядерную державу — «на части».