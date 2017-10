Британский журнал выпустил обложку с Путиным в образе царя. Как еще изображают президента России

Британский журнал The Economist поместил на обложку своего нового номера коллаж с президентом России Владимиром Путиным в образе царя.

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

«Царь был рожден через 100 лет после революции», — такая надпись его сопровождает.

В публикации говорится, что, пока мир отмечает 100-летие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя.

