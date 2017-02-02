Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении

Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 11:45

Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении

Британский парламент поддержал законопроект о Brexit во втором чтении

«За» законопроект проголосовали 498 парламентариев, а 114 – «против»

Палата общин британского парламента в среду, 1 февраля, одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС (так называемый Brexit), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Guardian.

Уточняется, что «за» законопроект проголосовали 498 парламентариев, а 114 высказались «против» него.

Дебаты по внесенной правительством инициативе о запуске процедуры Brexit, согласно статье 50 Лиссабонского договора, начались в парламенте во вторник, 31 января.

Агентство пишет, что ранее Верховный суд Соединенного Королевства отказал британскому премьер-министру Терезе Мэй и кабмину в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

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Александр
Автор: Александр Февраль 2, 2017 11:45
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