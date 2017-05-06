Британский парламент распустили в преддверии досрочных выборов

Выборы законодательного органа состоятся 8 июня

Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа страны.

Роспуск парламента состоялся в 00:01 3 мая. Досрочные выборы законодательного органа Великобритании назначены на 8 июня.

Ожидается, что в среду премьер-министр Тереза Мэй встретится с королевой Елизаветой II. Аудиенция с монаршей персоной призвана соблюсти формальности, а также согласовать роспуск парламента.

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