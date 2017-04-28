Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом

Александр
Автор: Александр Апрель 28, 2017 21:46

Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом

Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом

Глава кабмина Великобритании не обратила внимания на ошибку и продолжила речь

Британский премьер-министр Тереза Мэй оговорилась во время своего выступления с речью в Уэльсе во вторник, 25 апреля. Она заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, пишет ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

«…мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — цитирует агентство заявление главы кабмина Великобритании.

Также в своей речи Мэй упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос нацбезопасности, в результате чего британские СМИ предположили, что она все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.

Газета Mirror подчеркивает, что сама премьер на свою ошибку внимания не обратила и, не став ее исправлять, невозмутимо продолжила речь.

​»Уэльс получает серьезные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте», — цитирует РИА Новости одного из комментаторов в Twitter.

А другой пошутил, что Великобритания действительно не сдастся «этим туристам».

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Автор: Александр Апрель 28, 2017 21:46
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