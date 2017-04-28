Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом
Глава кабмина Великобритании не обратила внимания на ошибку и продолжила речь
Британский премьер-министр Тереза Мэй оговорилась во время своего выступления с речью в Уэльсе во вторник, 25 апреля. Она заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, пишет ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.
«…мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — цитирует агентство заявление главы кабмина Великобритании.
Также в своей речи Мэй упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос нацбезопасности, в результате чего британские СМИ предположили, что она все-таки оговорилась и на самом деле имела в виду терроризм.
Газета Mirror подчеркивает, что сама премьер на свою ошибку внимания не обратила и, не став ее исправлять, невозмутимо продолжила речь.
»Уэльс получает серьезные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте», — цитирует РИА Новости одного из комментаторов в Twitter.
А другой пошутил, что Великобритания действительно не сдастся «этим туристам».
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