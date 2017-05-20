Бюджеты слабые, а на что тратите: алтайский губернатор пожурил муниципалов

В чем причина проблем муниципалитетов: взгляд сверху и снизу

Отчего на Алтае властям городов и сел жить плохо? Мало налогов, много полномочий и слишком строгая ответственность. Об этом в минувшую пятницу, 12 мая, рассказала глава администрации Алейского района Алтайского края, председатель региональной Ассоциации «Совет муниципальных образований» Светлана Агаркова.

12 мая был очередной съезд Совета. Участие в нем принял губернатор региона Александр Карлин, и он также высказал свое мнение по указанным темам.

Позиция муниципалитетов

По словам Светланы Агарковой, одна из главных проблем — невысокие доходы местных бюджетов.

Мешает больше зарабатывать процесс оспаривания налогоплательщиками кадастровой стоимости земли, «серые» заработные платы, недостаточная развитость системы патентного налогообложения.

Вторая сторона проблемы — передача некоторых полномочий с сельского на районный уровень. Например, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

«За последние годы муниципалитеты стали финансово более слабыми из-за изъятия у них ключевых полномочий, особенно по землепользованию и градостроительству. Это серьезно повлияло на финансовое состояние, в первую очередь из-за сокращения поступления НДФЛ «, — подчеркнула Агаркова.

Отсюда вытекает новая препона — штрафы за неисполнение полномочий. Впрочем, она частично решается.

«Наконец приняты дополнения в Административный кодекс РФ. Наши предложения о недопустимости наказывать глав муниципалитетов и руководителей муниципальных учреждений за неисполнение полномочий при отсутствии средств в бюджете нашли свое отражение», — подчеркнула она.

Несоразмерная заработная плата, негативное отношение людей к чиновникам в целом, кадровый голод — еще и об этом говорила «главный алтайский муниципал».

Еще одна преграда на местном уровне — необходимость всех депутатов и районных, и сельских дум предоставлять декларации о доходах для опубликования.

Правки к закону уже дошли до Госдумы, но решение в пользу муниципалитетов пока не принято.

Позиция краевой власти

Глава региона Александр Карлин выступал после Светланы Агарковой и высказал свое мнение по обозначенным ею проблемам.

Губернатор подчеркнул: дело не в количестве полномочий, а в качестве их исполнения.

Например, содержание безнадзорных животных. Эти полномочия были переданы из регионального на районный уровень в 2015 году. Было и финансирование. На 2016 год краевая казна выделила местным властям на эти цели восемь миллионов рублей. Но было использовано только шесть миллионов.

«Есть территория, где наступил административный рай: административные штрафы вообще не присутствуют в правоприменении (…). Землю отдают без конкурса, по непонятной ставке, земельный контроль не реализуется», — сказал Александр Карлин.

При этом губернатор заострил внимание на проблеме недоимок в местных бюджетах. Так, в Белокурихе и Славгороде этот показатель составляет 16% от объема доходов, в Первомайском районе — 19%. Главу Славгорода губернатор отдельно пожурил за освещение улиц за 5 млн рублей.

«Очень светло теперь должно быть в Славгороде! (…) Бюджеты слабые, а на что тратите», — спросил губернатор.

Сегодня в значительном числе районов и городов — их более 25 — отмечается положительная динамика инвестиционной деятельности.

Но многие муниципалитеты даже не стремятся получить доступные деньги из краевого и федерального бюджетов. Не просто как помощь, а средства под конкретный проект, инициативу с участием самого муниципалитета.

«По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» за четыре года мы направили в муниципалитеты 124 млн рублей. Но 14 МО даже ни разу не обратились к нам. Это Алейский, Баевский, Быстроистокский, Егорьевский, Каменский, Красногорский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Угловский районы. А 21 муниципалитет за это время подал только по одной заявке. Получается, кто в любимчиках ходит? А тот, кто инициирует. Поэтому Заринский и Ключевский районы получили по 10 объектов по этой программе. Инициативное бюджетирование не предполагает инициативное бюджетированное кормление деньгами», — высказался губернатор.

То же и по программе поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам, в прошлом году четыре МО вообще не использовали возможности поддержки бизнеса с привлечением средств регионального и федерального бюджетов. А 15 МО имели по одному-два таких случая.

Александр Карлин заверил, что краевая казна будет и дальше оказывать поддержку муниципалитетам, но только с учетом реальной проделанной работы. Кстати, на днях глава региона подписал документы на выделение городам и районам 76 млн рублей на сбалансированность бюджетов и 100 млн — на бюджетные кредиты.

Что касается кадастровой оценки земли, то краевая власть знает об этой проблеме и ощущает ее и на доходах региональной казны.