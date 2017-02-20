Бывшему советнику Трампа передали план по снятию санкций с России – СМИ
Отмечается, что документ предполагал передачу Крыма России в аренду
Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн (на фото) за неделю до своего увольнения получил план по снятию санкций с России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The New York Times.
Согласно информации американского издания, в документе шла речь о проведении на Украине референдума по вопросу передачи России Крыма в аренду. Также отмечается, что в плане затрагивался вопрос о «выводе всех российских сил из восточной Украины».
Издание также отмечает, что в разработке документа участвовали юрисконсульт Дональда Трампа Майкл Коэн, его бизнес-партнер Феликс Сатер, а также украинский депутат Андрей Артеменко.
Указывается и то, что инициатива получила одобрение помощников президента России.
Ранее сообщалось, что советник главы Белого дома Майкл Флинн покинул должность на фоне обвинений в неполном информировании властей о своих разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком.
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